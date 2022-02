San Valentín: qué es "hardballing", la nueva tendencia de la generación Z para iniciar relaciones románticas

1 hora

Se llama, en inglés, 'hardballing' y se refiere a un enfoque más sensato repecto las citas. La idea es: sé sincero y expl ica t us intenciones y expectativas de inmediato, incluso antes de la primera cita.

Lakshmi Rengarajan creadora del podcast "Paired by the People", dice que la pandemia ha creado el ambiente perfecto para esta nueva tendencia.

La vida es preciosa y corta, así que, para una multitud exigente, no hay tiempo que perder con relaciones románticas indefinidas.

"Cuatro requisitos básicos"

Para Mary [no es su nombre real], de 25 años, el mundo de las citas en Nairobi, Kenia, es "difícil".

"He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le ha gustado mi éxito profesional y ha querido que me encogiera", le cuenta a la BBC.