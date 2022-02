Día del Amor: "Obtuve un nuevo corazón que me salvó la vida el Día de San Valentín"

57 minutos

"Realmente no pasaba sangre y el corazón tenía una insuficiencia grave, por lo que, en cualquier momento, podría simplemente rendirse", recordó.

Dada su edad, para protegerla no le contaban todo sobre su situación. "En el fondo sabía que había una sensación de paz, casi una sensación de aceptación de que tal vez no lo lograría", contó.

"Ni siquiera sabíamos qué significaba el término 'trasplante'. En términos médicos, yo no estaba en condiciones de pasar por esa operación".

"Esa era la señal"

"Le sacaron el corazón y luego me lo pusieron a mí", dijo.

"Cuando me desperté y le dije a mi madre, recuerdo que su reacción fue absolutamente atónita".

"Tengo miedo", decía uno, otro: "Quiero a mi mami y a mi papi aquí", y: "Anoche me dolió".

"Mucho de eso se basó en el miedo, así es como me sentí en ese momento, fue petrificante ", afirmó.

"¿Estoy muerta? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué me pasa? No puedo respirar", pensaba entonces.

"Recuerdo cuando me levantaron. Me desperté, me senté de la cama y mi madre dijo: '¿Te gustaría mirarte en el espejo?'".