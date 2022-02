Cáncer infantil: los consejos de una experta para hablar con un niño que tiene la enfermedad

Verdad "adaptada"

" Lógicamente no es explicar el diagnóstico con términos médicos , porque muchas veces los términos médicos no los entendemos ni los adultos", le aclaró Moriconi a BBC Mundo.

La palabra "cáncer"

En un principio es preferible no mencionar a los niños la palabra "cáncer" , no por los menores, sino especialmente para ayudar a los padres.

" El concepto es trasmitir que todos nos vamos a morir. Pero estas aquí para que te traten, para que te curen . Pero no te estoy diciendo no te preocupes que de esto te vas a curar fijo, porque eso no lo sabemos".

Cada etapa

"Un niño pequeño, un menor de tres años , para generalizar, tiene miedo al dolor de los padres, al dolor físico. No tiene miedo a la muerte porque no tienen un concepto de muerte desarrollada como los adultos".

"Tienen todavía una fase de pensamiento mágico, piensan por ejemplo, 'no he recogido la habitación y el castigo es que estoy enfermo'".

Visualizaciones

La caída del pelo

Escuchar en forma activa

A veces, no sólo los padres sobreprotegen a los hijos, sino que los niños intentan proteger a sus padres del dolor, y "no se da libre salida a las emociones, a los mecanismos de apoyo que puedan ser mas auténticos".

"Me refiero a cuando los niños preguntan, '¿Papa, que te pasa?' Y el papá dice, 'Nada, estoy fenomenal' pero tiene los ojos hinchados de lágrimas. Se trata más bien de ayudarles a los padres a transmitir algo real aunque no sea una verdad estadística.

"Necesitan alguien que les transmita seguridad, que todo lo que están pasando no es en vano. Necesitan que les escuchemos, pero activamente. No que si dicen 'tengo mucho miedo a esto', les respondan 'pero si esto lo has hecho mil veces, es una tontería'. Esto no es escucharles, es evitar", afirmó Moriconi.