"Mis hijos biológicos tienen derecho a saber que me estoy muriendo"

9 minutos

Las cartas

Comunicación cortada

"Servicios Sociales me dijo que no dijera dónde trabajaba, que no dijera cosas como 'me gustaría que estuvieras conmigo'. Todo tenía que ser positivo. Llamé para pedir ayuda, pero me seguían mandando folletos sobre cómo escribir una carta, que no tenía sentido. Así que me di por vencida".