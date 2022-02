7 sorprendentes datos sobre la vida y los 70 años del reinado de Isabel II

1 hora

25.569 +

14 y 54

95 x 2

El cumpleaños de abril de la reina, sin embargo, no pasa desapercibido. Se marca con salvas de cañonazos: una en Hyde Park o Green Park, otra en Windsor Great Park y una tercera en la Torre de Londres.

14 y 7

No se puede decir lo mismo de todos sus premiers : la reina era "correcta pero fría" con Edward Heath; estaba "ansiosa por el costo humano del thatcherismo "; y rechazó la oferta de llamar a Blair 'Tony'.

116

Ruanda y Camerún son los únicos dos de los 54 países de la Mancomunidad en los que aún no ha estado.

6

30, 100 y 100%

Pero los corgi no son los únicos animales en la vida de la reina.

Isabel II tiene un gran interés por la equitación y, en particular, por la cría de caballos de carrera.

* Este artículo es una adaptación de Queen Elizabeth II: 50+ surprising facts about her life and reign de la revista BBC HistoryExtra.