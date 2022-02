Covid: por qué no es lo mismo contagiarse de coronavirus con vacuna que sin ella

1 hora

Ante la explosión de contagios por covid-19 de la sexta ola en España es lógica la duda sobre si estar vacunado o no marca una diferencia significativa.

Afortunadamente, no es lo mismo.

Que las vacunas actuales no eliminan completamente el virus en caso de contagio se sabía ya desde la publicación de los ensayos preclínicos realizados en animales.

Los vacunados transmiten menos el virus

Pero hay varios estudios que demuestran que las personas vacunadas son contagiosas menos días que las personas no vacunadas, ya que sus defensas eliminan al virus antes.

Según un estudio realizado con la variante delta y publicado en el New England Journal of Medicine, las personas vacunadas eliminan el virus de su organismo en aproximadamente cinco días, en comparación con los siete días de las personas que no están vacunadas.