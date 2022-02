Linda Evangelista rompe su silencio sobre el tratamiento estético que la dejó "permanentemente deformada"

"Antes me encantaba estar en la pasarela. Ahora tengo temor de encontrarme a alguien conocido".

Pero ahora está un poco mejor, explica en la publicación: "No puedo vivir más así, escondiéndome y avergonzada. Simplemente no podía vivir con este dolor más tiempo. Estoy dispuesta a hablar".

"¿Qué diablos es esto?"

Evangelista explica que al principio pensaba que estaba haciendo "algo mal" por no ver los resultados que esperaba en el área de la barbilla, los muslos y el pecho.

Entonces redobló la dieta hasta el punto de "no comer nada".

Al no ver resultados, un médico la diagnosticó con HAP, un efecto adverso que afecta a menos del 1% de quienes se someten a la criolipólisis y que no tiene cura.

"Yo dije: '¿Qué diablos es eso?'. Me dijeron que ninguna dieta y ejercicio iban a arreglarlo nunca".

"No podía ponerme un vestido sin usar una faja, pues me causaría rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blanda que te roza, es grasa dura", cuenta a People.