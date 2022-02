Florence Bell, la "nueva dama oscura del ADN" que ayudó a que comprendiéramos de qué estamos hechos

1 hora

Abogado del diablo

Alas cortadas

La nueva dama oscura

* Kersten Hall es un autor y miembro honorario de la Facultad de Filosofía, Religión e Historia de la Ciencia de la Universidad de Leeds. La historia de Florence Bell se cuenta en la edición revisada del libro de Kersten, "The Man in the Monkeynut Coat: William Astbury and How Wool Wove a Forgotten Road to the Double Helix", que será publicado en edición de bolsillo por Oxford University Press en marzo de 2022.