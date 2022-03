Las dudas sobre Neom, el "gigaproyecto ecológico" que Arabia Saudita planea construir en medio del desierto

Ali Shihabi, un exbanquero que ahora forma parte del consejo asesor de Neom, dice que el megaterritorio incluirá una ciudad de 170 km de largo, llamada The Line , que se extenderá en línea recta a través del desierto.

Cuando se complete, el viaje a lo largo de The Line se realizará a través de trenes de alta velocidad, y el trayecto más largo "nunca será de más de 20 minutos", afirman los desarrolladores.

Ali Shihabi dice que este es el campamento para el personal de Neom, pero no estamos en el terreno para verificarlo.

Por ejemplo: ¿se producirán los alimentos localmente en un sistema que no utilice una cantidad excesiva de recursos o dependerá de las importaciones de alimentos del exterior?

Inicialmente, eso se vio como un gran paso adelante en la comunidad climática, pero no resistió el escrutinio, dice Joanna Depledge, experta en negociaciones internacionales sobre cambio climático de la Universidad de Cambridge.

Según informes , el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo que los sauditas no dejarían de bombear: "Seguiremos siendo los últimos que quedaremos en pie y sacaremos cada molécula de hidrocarburo".

"Me parece muy impactante que Arabia Saudita todavía parezca pensar que puede continuar explotando y extrayendo este petróleo en este contexto actual", dice Depledge.

Las emisiones de un país provienen del combustible que quema, más que del combustible que produce . De manera que, si un país como Arabia Saudita produce millones de barriles al año y los envía a otros países, el reino no tiene que contarlos.

'Pensamiento creativo'

Pero a los expertos en clima les preocupa que confiar en tecnologías no probadas pueda ser una forma de retraso climático, interfiriendo en el camino de una acción significativa contra los efectos del cambio climático. A veces se describe como " optimismo tecnológico ".

El proyecto promete crear empleos y generar riqueza en esta región subdesarrollada, pero hasta ahora la población local no ha visto ningún beneficio.

"Los esfuerzos para desplazar a la fuerza a la población indígena violan todas las normas y reglas del derecho internacional de los derechos humanos", dice Sarah Lea Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now.