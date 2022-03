G.C. Lichtenberg, el matemático y físico que deslumbró a Goethe, Nietzsche y otros grandes pensadores de los últimos siglos

Un nombre poco familiar que las grandes mentes no dejaban de mentar.

Depósitos de ideas

A lo largo de toda su vida fue registrando "todo, como lo veo o como me lo sugiere mi pensamiento" en cuadernos que no eran sus diarios sino una suerte de depósitos de ideas, repletos de monólogos secretos, reflexiones y ocurrencias, así como anotaciones sobre investigaciones soñadas, reflexiones, citas, cálculos y esbozos de proyectos posibles.

Es difícil escoger entre las miles de observaciones, tan a menudo profundas como graciosas, que deslumbraron a tantas luminarias, pero para darnos una idea (y un gusto), he aquí un puñado de las más breves:

"Todos somos genios al menos una vez al año...

Quizás, como dijo el escritor austríaco Karl Krauss, otro de sus admiradores, "alguien que puede escribir aforismos no debería desperdiciar su tiempo en ensayos".

No obstante, eso que él en ocasiones desestimaba como una colección de "verdades de a centavo" le compró el boleto a la posteridad.

Pero el hecho de que la obra literaria no fuera famosa hasta después de su muerte no quiere decir que no fuera conocido durante su vida, tanto por sus ensayos satíricos como por varias cosas más.