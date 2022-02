Investigación de la BBC: la "peligrosa" app del metaverso que permite a menores acceder a contenido sexual

Aunque no está creada por Facebook, se puede descargar de una tienda de apps en el casco Meta Quest de Facebook sin verificación de la edad del usuario . El único requisito es tener una cuenta de Facebook.

Espacios sexualizados

La investigadora de la BBC creó un perfil falso para crear su cuenta y su identidad verdadera no fue verificada.

Mi experiencia dentro de VRChat

Me sorprendió la casi total sumersión en la que puedes esta en estos espacios. Empecé a sentirme como una niña otra vez. Así que cuando los hombres adultos empezaron a preguntarme por qué no estaba en la escuela y exhortándome a que participara en actos sexuales virtuales, me sentí mucho más perturbada.