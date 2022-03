Los celulares que puedes desarmar y reparar tú mismo

1 hora

Pero no puede ayudar con cualquier marca de teléfono, sino solo con una llamada Fairphone .

Durante los últimos ocho años, Lesse ha sido un miembro activo de una red no remunerada de intercambio de habilidades de usuarios de Fairphone. Organiza reuniones comunitarias locales y ayuda con las reparaciones.

"No reparo teléfonos si no es necesario, pero siempre he estado muy motivado para alentar a las personas a que intenten arreglar sus propios Fairphones por sí mismos", dice.