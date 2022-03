Cómo el estreñimiento se volvió un tabú y por qué la dieta no es lo único que ayuda evitarla

Millones de personas sufren en silencio los efectos de la constipación crónica , un problema cuya solución, de acuerdo a los expertos, no depende exclusivamente de la dieta sino también de un cambio mental que nos permita hablar de ello y liberarnos así del peso que conlleva este tabú.

Tres veces por semana

Se estima que una persona puede estar sufriendo de constipación si no mueve de cuerpo al menos tres veces por semana , y si la deposición es grande y dura, o seca y formada por bultos, y si tiene que hacer mucha fuerza al ir baño o siente dolor.

Impacto

El estreñimiento en sí no es peligroso, porque mientras la materia fecal se encuentra dentro del colon no provoca ningún tipo de toxicidad (el colon están preparado para contenerla).

Así, las mujeres en edad reproductiva, al estar estreñidas pueden sentir el "doble impacto del estrógeno o la progesterona o la hormona que sea que estén produciendo ese día y que no ha podido ser expulsada del cuerpo (a través de las heces)". Por ello son las que tienden a quejarse más de los efectos de la constipación.

No olvidamos también los síntomas físicos que acompañan a la constipación y que incluyen, entre otros, náuseas, hinchazón, dolor de cabeza e incomodidad o dolor en la zona.

Problema generalizado

Emmanuel dice que el paciente típico es una mujer que ronda los 30 años y que ha sufrido de constipación desde la adolescencia (generada por situaciones o experiencias que no están vinculadas a un problema médico), y que solo busca ayuda médica después de mucho tiempo.

Generlamente lo hace motivada por el diagnóstico de un problema grave en el intestino de un familiar o un colega de trabajo. Aunque, lamentablemente, los médicos no siempren toman este problema con la suficiente seriedad dado que es una afección generalizada.

"Irónicamente, por ser un problema tan prevalente, muchos no lo consideran como un síntoma ", explica Emmanuel.

El estreñimiento no solo afecta a los adultos, se estima que uno de cada tres niños padece constipación en un momento dado.

Es decir, esto "no es culpa del paciente que no ha comido bien, o hecho suficiente ejercicio", aclara.

Por ello dice, no es algo que se resuelva comiendo ciruelas, o alimentos que estimulen en intestino, porque eso solo soluciona la situación de modo temporal.

No siempre fue asi

Aunque hoy día no está "bien visto" hablar del movimiento intestinal, no siempre fue así.

"En el Medioevo, tanto en textos literarios como médicos, el tema de los excrementos está por todas partes", le explica a la BBC la historiadora de la medicina Louise Foxcroft, y añade que antes no había tanta privacidad en torno al uso del baño.

"Voltaire decía que las personas que mueven de cuerpo regularmente y con facilidad todas las mañanas son las favoritas de la naturaleza. Son dulces, afables, agraciadas, reflexivas, complacientes y eficientes. Y un no de su boca tiene más gracia que un sí de la boca de un constipado", relata la historiadora.

"Antaño se pensaba que el intestino era donde se asentaban las emociones, no el corazón", dice Foxcroft, y añade que en la poesía medieval, hay muchos temas que versan sobre los excrementos y el amor, dos cosas cosas que uno compartía con la persona que amaba.

Soluciones

Más allá de los cambios de actitud respecto al estreñimiento, lo que muchos se preguntan hoy dia es qué hacer para no padecerlo.

"Necesitas cierta cantidad de fibra (soluble e insoluble) para que se formen las heces y muchas veces uno no consume lo suficiente", explica Toribio-Mateas.

Emmanuel sugiere además de una dieta más balanceada -comiendo al menos tres veces al día- más líquidos, caminar más dentro o fuera de la casa, y si eso no funciona, usar laxantes suaves, y sobre todo, "cuando el cuerpo lo pide, no ignorar las ganas porque no es el momento adecuado, e ir al baño".