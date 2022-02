Rusia invade Ucrania | "Mi hijo no fue allí por su propia voluntad": la madre del soldado ruso que busca a su hijo prisionero en Ucrania

"Dijo que la contrainteligencia verificaría si Rafik estaba en cautiverio o no, pero aún no ha habido confirmación ", añade.

"Él no sabía que los llevarían allí"

"Le pregunté por qué él no había dicho que los iban a trasladar y me respondió: 'Para que no te preocupes'. También me dijo que todo estaba tranquilo".