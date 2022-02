Cambio climático: parte del impacto del calentamiento global es ya "irreversible", advierte la ONU

59 minutos

No obstante, añade que existe la esperanza de que si el aumento de la temperatura se mantiene por debajo de 1,5 °C, se reducirán las pérdidas proyectadas.

Causas, impactos y soluciones

"Una de las cosas que creo que está muy, muy, clara en el informe es que sí, las cosas están mal, pero en realidad, el futuro depende de nosotros, no del clima ", señaló Helen Adams, autora principal del informe, y científica del King's College de Londres.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió al informe como un "atlas del sufrimiento humano", y dijo no tener ninguna duda de quién tiene la culpa.

No a las "soluciones" tecnológicas

Existe un riesgo particular de que las condiciones climáticas cambiantes faciliten la propagación del dengue, transmitido por mosquitos, a miles de millones más para fines de este siglo.

"Si nuestras vías de desarrollo son aquellas en las que los sistemas de salud no mejoran mucho, la educación no mejora mucho, nuestras economías no crecen muy rápido y la desigualdad sigue siendo un gran problema, ese es un mundo donde una parte concreta de cambio climático va a tener un impacto realmente grande", enfatiza Brian O'Neill, autor y coordinador principal del informe.