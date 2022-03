¿Por qué la guerra?: las cartas que se intercambiaron Einstein y Freud hace 90 años

48 minutos

"Realmente debo decirle cuánto me alegró enterarme de su cambio de parecer -le escribió Freud-. Por supuesto, siempre supe que usted me 'admiraba' sólo por cortesía y valoraba muy poco cualquiera de mis doctrinas".

La tarea

Líderes sin poder

En su caso, dijo Einstein, el tema que normalmente ocupaba sus pensamientos, la física, "no permite vislumbrar los lugares oscuros de la voluntad y el sentimiento humanos", de manera que no podía hacer mucho más que aclarar la cuestión y "despejar el terreno de las soluciones más obvias" para que Freud pudiera alumbrarlo con "su amplio conocimiento de la vida instintiva del hombre".

Utopía

La incómoda verdad

" Toda mi vida he tenido que decirle a la gente verdades que eran difíciles de tragar . Ahora que soy viejo, ciertamente no quiero engañarlos".

Violencia y derecho

"Pero luego me di cuenta de que usted no planteaba la cuestión en su calidad de científico o físico, sino como amante de sus semejantes... Y, a continuación, me recordé a mí mismo que no estaba llamado a formular propuestas prácticas sino, más bien, a explicar el punto de vista de un psicólogo sobre la cuestión de prevenir las guerras".