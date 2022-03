Rusia invade Ucrania: cómo saber si lo que estás viendo sobre el conflicto es real o son "fake news"

42 minutos

Por ejemplo, videos o fotos antiguas que se muestran como actuales y también lo contrario: afirmaciones falsas que aseguran que imágenes como la que encabeza este artículo son antiguas o que la mujer retratada es una actriz (y no, no lo es).

Aunque a primera vista puedan tener un parecido superficial, las imágenes de una explosión de gas en Magnitogorsk en 2018 no se corresponden con las imágenes de la destrucción de un edificio residencial en Járkiv el pasado jueves.

Fue tuiteada por el congresista estadounidense Adam Kinzinger y el ex primer ministro sueco, Carl Bildt , entre otros.

¿Pero cómo saber si el video o las imágenes que te llegan a través de Facebook, Instagram o WhatsApp sobre Ucrania son reales o no?

1. Fíjate en la calidad de las imágenes

2. Presta atención a los detalles

"Si crees que el clima o el lugar no encaja, lo más posible es que no sea auténtico. No es útil compartirlo".