Qué es el doble discurso orwelliano y cómo se aplica en los mensajes de Putin sobre la guerra en Ucrania

34 minutos

Si has estado prestando atención a cómo el presidente ruso, Vladimir Putin, habla sobre la guerra en Ucrania, es posible que hayas notado un patrón. Putin a menudo usa palabras que significan exactamente lo contrario de su significado habitual.

"Cuando dice, 'quiero la paz', quiere decir, 'estoy reuniendo a mis tropas para matarte'. Si dice, 'No son mis tropas', quiere decir, 'Son mis tropas y las estoy reuniendo. ' Y si dice: 'Está bien, me retiro', significa 'Me estoy reagrupando y reuniendo más tropas para matarte'".