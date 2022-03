La mujer que se dedicó a ser amable todos los días durante un año

1 hora

El extraordinario poder de la bondad

"Su gratitud fue tan grande comparada con el poco tiempo y dinero que me costó. Pero pensé: 'puse una sonrisa en su rostro', eso me gratificó.

Pequeños encantos

Pandemia de bondad

Entonces, ¿cómo se podría hacer un mundo más amable?

Pero desear grandes cambios no significa que los pequeños actos de amabilidad no sean significativos.

* Este artículo es una adaptación del video de BBC Ideas y BBC Radio 4 The woman who was kind every day for a year.