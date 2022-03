"Teléfonos tontos": el resurgir de los celulares no inteligentes en un mundo hiperconectado

Robin West, de 17 años, es una rareza entre sus compañeros: no tiene un teléfono inteligente.

Si hay suerte, sirven para escuchar la radio y tomar fotos muy básicas, pero definitivamente no se conectan a internet ni a las aplicaciones.

Su móvil actual, de la firma francesa MobiWire, le costó casi US$9. Como no dispone de la funcionalidad de un teléfono inteligente , no tiene que preocuparse por una costosa factura mensual de datos.

"No me di cuenta de cuánto se apoderaba de mi vida el teléfono inteligente hasta que compré un ladrillo", asegura.

"Tenía muchas aplicaciones de redes sociales y no trabajaba tanto porque siempre estaba en el teléfono".

La joven londinense no cree que vuelva a comprar otro teléfono inteligente. "Estoy contenta con mi ladrillo, no creo que me limite. Definitivamente soy más proactiva".