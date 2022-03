Oscar 2022: 5 formas en que Hollywood busca recuperar el atractivo de sus premios estrella

Steven McIntosh

Periodista de Entretenimiento de la BBC

10 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Will Smith es favorito para alzarse con el Oscar a mejor actor por su papel en King Richard.

La 94ª edición de los premios Oscar se celebra este domingo en Los Ángeles y, con las cifras de audiencia del año pasado en su punto más bajo, los organizadores están bajo presión para hacer que la ceremonia vuelva a ser relevante, particularmente para el público más joven.

Solía haber cientos de razones para sentarse a ver los premios de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de EE.UU.

Antes de que existieran las redes sociales, brindaba una rara oportunidad de vislumbrar a las estrellas de cine más importantes del mundo reunidas en el mismo lugar; para ver lo que vestían y (para los masoquistas) para escuchar sus discursos.

En segundo lugar, era un lugar para ver clips de las películas más aclamadas del año, mucho antes de que YouTube pusiera a disposición los tráileres bajo demanda.

Y en tercer lugar, francamente, no había mucho más que hacer. Los Oscar de mayor audiencia se transmitieron en un momento en el que la televisión lineal era dominante y no había tantos canales ntre los que elegir.

Pero en la era de TikTok, YouTube y del streaming, la noche más grande del mundo del espectáculo ha ido perdiendo espectadores y, con ellos, su poder.

"El mayor desafío es hacer que la gente vea", reconoció la semana pasada el productor de la ceremonia de este año, Will Packer.

"Lo que eso significa es que tiene que haber algo diferente en el programa de este año que conecte con personas fuera de Hollywood. Tienes que conectarte con el aficionado casual del cine".

Es un delicado equilibrio tratar de subir los ratings de audiencia y, al mismo tiempo, preservar todo lo que hace que los Oscar sean sagrados y prestigiosos.

Aquí hay cinco formas en que la Academia espera captar audiencias este año.

1. Estrellas de oro macizo

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, Nicole Kidman está nominada por su actuación en "Being The Ricardos" por la que ya ganó un Globo de Oro.

Para gran alivio de la Academia, algunas de las más famosas estrellas de cine compiten por los grandes premios este año.

Will Smith, quien nunca ha ganado un Oscar, es el firme favorito para ganar el premio al mejor actor por su actuación en King Richard, donde interpreta al padre decidido de unas jóvenes Venus y Serena Williams, las grandes tenistas estadounidenses.

Ya en septiembre de 2021, Richard Lawson de Vanity Fair dijo: "No veo a nadie superándolo. Parece que el momento es el correcto, la película es correcta, el tema es correcto y el tipo de actuación es correcto. Es juguetón, pero también serio, y sabemos que a la Academia le gustan los actores que interpretan a una persona de la vida real".

Recompensar a Smith, señaló, también sería hacer una declaración: que, después de dos años de cierre de los cines debido a las restricciones por la pandemia, las películas y las estrellas han regresado.

Las nominaciones de Nicole Kidman, Olivia Colman, Jessica Chastain, Penélope Cruz y Kristen Stewart hacen que la categoría de mejor actriz sea igualmente estelar.

Sin embargo, hay menos consenso sobre quién triunfará aquí.

La posible ganadora ha cambiado varias veces, pero Chastain es la actual favorita, luego de su reciente reconocimiento de los premios del Sindicato de Actores (SAG) y de los Críticos.

La Academia también ha alineado una plétora de grandes nombres para presentar los premios, incluidos Lady Gaga; la estrella de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Simu Liu; Zoe Kravitz, de The Batman, y la actriz nacida en Ucrania, Mila Kunis.

2. Anfitrionas que planean "quemar todos los puentes"

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Amy Schumer, la estrella de "Trainwreck and I Feel Pretty", es una de las tres anfitrionas de los Oscar 2022.

Los Oscar no han tenido un presentador desde 2018, posiblemente perdiendo la oportunidad de que las bromas, los monólogos y los bocetos se vuelvan virales y acaparen los titulares, una estrategia que ha funcionado bien para los Globos de Oro.

Lamentablemente, conseguir alguien muy importante para la lista resultó ser un desafío, en parte debido a conflictos de programación; en parte porque muchos grandes nombres presumiblemente huían dados los posibles tropiezos (el recuerdo de la desastrosa temporada de James Franco y Anne Hathaway en 2011 aún ocupa un lugar preponderante).

En cambio, la Academia se decidió por Amy Schumer, a quien le fue muy bien en 2015, junto con la actriz Regina Hall y la comediante Wanda Sykes, ambas muy respetadas aunque no exactamente grandes nombres internacionales.

Schumer ha señalado recientemente que podría aprovechar la oportunidad para burlarse de las estrellas en la sala (un enfoque que apoyamos calurosamente).

"Me voy a meter en algunos problemas", le dijo a Extra a principios de este mes. "Wanda, Regina son divertidísimas y lo estamos pasando genial preparándonos".

"Quiero decir, no sé quién tomó la decisión de dejarme ser anfitriona, pero no es una buena decisión... porque quemaré todos los puentes".

3. Premio para el "favorito de los fans"

Fuente de la imagen, Sony Pie de foto, ¿Podría la nueva categoría favorita de los fanáticos hacer que "Spider-Man" obtenga algún reconocimiento en los Oscar?

Quizás la nueva incorporación más interesante de este año es el premio a la obra favorita de los fanáticos, un intento de reconocer más películas convencionales durante la ceremonia.

Sin él, la Academia habría sido muy consciente de que no habían nominado los mayores éxitos de taquilla de 2021, incluidos Spider-Man: No Way Home y No Time To Die, en las categorías principales.

Meryl Johnson, vicepresidenta de márketing digital de los Oscar, dijo que la presentación del favorito de los fanáticos "ayudará a crear una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia de este año".

La votación estuvo abierta al público durante dos semanas.

Sin embargo, la gente podía votar hasta 20 veces al día, lo que significaba que el proceso de votación estaba sujeto a manipulación por parte de las bases de seguidores organizadas y movilizadas.

¿Qué sucedió exactamente?

Aunque Spider-Man ("El Hombre Araña") todavía tiene una buena oportunidad, el musical de "Cenicienta", protagonizado por Camila Cabello, y la película de arte y ensayo de Johnny Depp, "Minamata", podrían extrañamente (e hilarantemente) terminar siendo reconocidos en los Oscar.

Tendremos más actualizaciones sobre la nueva categoría favorita de los fanáticos más adelante esta semana.

4. Premios pregrabados

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, El director de West Side Story, Steven Spielberg, ha expresado su desaprobación por la decisión de pregrabar algunas categorías.

Ocho de los 23 premios de este año serán pregrabados en un esfuerzo por ahorrar tiempo durante la transmisión.

Si bien los grandes premios seguirán en vivo, las categorías llamadas "por debajo de la línea", como mejor edición, sonido y diseño de producción, ente otras, se habrán presentado antes.

Eso significa que los nominados en las categorías técnicas estarán sentados una hora antes de que comience la ceremonia principal.

Sus premios se presentarán fuera del aire y los momentos destacados se editarán en la transmisión televisiva.

"Debemos priorizar la audiencia televisiva para aumentar la participación de los espectadores y mantener el programa vital, cinético y relevante", escribió el presidente de la Academia, David Rubin, en una carta a los miembros el mes pasado.

Pero ha habido resistencia a la idea por parte de grandes figuras dentro de la industria.

"Creo firmemente que este es quizás el medio más colaborativo del mundo", le dijo al medio de entretenimiento Dadeline el director de West Side Story, Steven Spielberg.

"Todos hacemos películas juntos, nos convertimos en una familia en la que un oficio es tan indispensable como el siguiente. Siento que en los premios de la Academia no hay nadie sobre la línea, ni nadie por debajo. Todos estamos en la misma línea dando lo mejor de nosotros para contar las mejores historias que podamos".

En 2019, los Oscar revirtieron su decisión de presentar los premios durante los comerciales luego de una reacción negativa significativa de la industria.

Esta vez se mantienen firmes, pero, a diferencia de la idea de los comerciales, los ganadores de esas categorías técnicas al menos seguirán apareciendo en la ceremonia principal.

5. Bruno: en vivo

Fuente de la imagen, Disney Pie de foto, Los fanáticos podrán hablar de poco más después de que "We Don't Talk About Bruno" haga su debut en vivo.

No se pueden celebrar los Oscar sin reconocer que uno de los mayores éxitos en las listas mundiales del año pasado fue la banda sonora de una película.

Así que la Academia va con todo, anunciando que el elenco de "Encanto" interpretará el éxito "No hablamos de Bruno" en vivo por primera vez durante la ceremonia.

Pasaremos por alto el hecho de que es una canción de "Encanto" completamente diferente de la que en realidad está nominada a la mejor canción original, porque estamos ansiosos por ver cómo se pueden interpretar en vivo las melodías de salsa complejas y superpuestas de Bruno.

En la película la canción es interpretada por más de 10 personajes, por lo que podría ser complicado ponerla en escena.

Pero ¿importa la relevancia?

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, Seth Rogen dice que "tal vez a la gente ya no le importen" los Oscar.

La conversación sobre cómo detener la caída de las cifras de audiencia gira como un reloj cada año. Cuanto más bajo es el rating, más fuertes se vuelven los gritos de cambio.

Los Oscar del año pasado atrajeron a su peor audiencia televisiva, con solo 10,4 millones de espectadores sintonizados.

La ceremonia de 2021 fue inusual, ya que se llevó a cabo durante los cierres mundiales después de un año con pocos estrenos de películas importantes, por lo que es un punto de referencia poco confiable.

Este año, las restricciones de prevención frente a la covid se han relajado y la ceremonia está volviendo a la normalidad, por lo que la Academia está haciendo todo lo posible para que las cifras de audiencia regresen a los niveles anteriores a la pandemia, igualando o mejorando la cifra de 23,6 millones de 2020.

Pero algunos han cuestionado si es necesario mantenerse relevante para una audiencia masiva.

"No entiendo por qué a la gente del cine le importa tanto si a otras personas les importan los premios que nos damos a nosotros mismos", le dijo el actor Seth Rogen a Insider.

"A mí no me importa quién se gana los premios de autos. Ninguna otra industria espera que a todos les importen los premios que reciben.

"Tal vez a la gente simplemente no le importe. Tal vez les importó por un tiempo y luego dejó de preocuparles. ¿Y por qué debería interesarles?".

Algunos ganadores del Oscar en el pasado ni siquiera se molestan en asistir.

"No iré este año. Para ser honesto, en realidad son muy aburridos", le dijo recientemente la estrella de Don't Look Up, Mark Rylance, al medio británico Radio Times.

"No creo que los premios sean un marcador serio de lo que son las cosas más grandiosas o más inspiradoras, pero es bueno que se celebren".

Los Oscar se entregan el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.