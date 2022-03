Oscar 2022 | "A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad, hay un sitio para nosotros": el emotivo discurso de Ariana DeBose al ganar el premio

DeBose se formó en danza y tuvo papeles en producciones de Broadway como Hamilton y Summer: The Donna Summer Musical , antes de aparecer en el musical de televisión de Netflix The Prom como una animadora que lucha por salir del armario.

DeBose se impuso sobre las otras nominadas al premio, Kirsten Dunst por The Power of the Dog, Aunjanue Ellis por King Richard, Judi Dench por "Belfast" y Jessie Buckley por "La hija oscura" (The Lost Daughter).