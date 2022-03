Premios Oscar 2022: estos fueron los ganadores en cada categoría

Redacción

BBC News Mundo

32 minutos

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Jessica Chastain, ganadora a mejor actriz por su papel en The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye").

Esta es la lista completa de nominados y ganadores en cada categoría de la 94 edición de los Premios Oscar, que se entregaron en Los Ángeles el 27 de marzo.

Mejor película

Ganadora:"CODA: señales del corazón"

El poder del perro

West Side Story ("Amor sin barreras")

Belfast

Dune

Licorice Pizza

King Richard ("El método Williams")

Don't Look Up ("No mires arriba")

Drive My Car

Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas")

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Elenco de Coda

Mejor actriz

Ganadora: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye")

Olivia Colman, The Lost Daughter ("La hija oscura")

Penélope Cruz, "Madres paralelas"

Nicole Kidman, "Ser los Ricardo"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor

Ganador: Will Smith, ("El método Williams")

Javier Bardem, Being the Ricardos ("Ser los Ricardo")

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Andrew Gardfield, Tick, tick... Boom!

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth")

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Will Smith

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Ariana DeBose, ("Amor sin barreras")

Jessie Buckley, "La hija oscura"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "El método Williams"

Mejor actor de reparto

Ganador: Troy Kotsur,"CODA"

Ciarán Hinds, "Belfast"

Jesse Plemons, "El poder del perro"

J.K. Simmons, "Ser los Ricardo"

Kodi Smit-MCPhee, "El poder del perro"

Mejor dirección

Ganadora: Jane Campion - "El poder del perro"

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Steven Spielberg, West Side Story ("Amor sin barreras")

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Jane Campion

Mejor guion original

Ganadora:Belfast - Sir Kenneth Branagh

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

King Richard ("El método Williams")- Zach Baylin

Don't Look Up ("No mires arriba") - Adam McKay (historia de McKay y David Sirota)

The Worst Person in the World ("La peor persona del mundo") - Joachim Trier y Eskil Vogt

Mejor guion adaptado

Ganadora: Coda - Sian Heder

The Power of the Dog ("El poder del perro") - Jane Campion

The Lost Daughter ("La hija oscura") - Maggie Gyllenhaal

Dune - Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth

Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe

Mejor película animada

Ganadora: Encanto

Luca

The Mitchells vs the Machines ("Los Mitchell contra las máquinas")

Flee

Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón")

Fuente de la imagen, Disney Pie de foto, Encanto

Mejor largometraje documental

Ganador:Summer of Soul

Flee

Ascension

Attica

Writing with Fire

Mejor película internacional

Ganadroa: Drive My Car (Japón)

The Worst Person in the World (Noruega) ("La peor persona del mundo")

Flee (Dinamarca)

The Hand of God ("Fue la mano de Dios") (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor canción original

Ganadora: No Time to Die - No Time to Die ("Sin tiempo para morir") (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

Be Alive, de "El método Williams"

"Dos oruguitas", de "Encanto"

Down to Joy, de "Belfast"

Somehow You Do, de Four Good Days ("4 días")

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Billie Eilish y Finneas O'Connell

Mejor banda sonora

Ganadora: "Dune"

"No mires arriba"

"Encanto"

"Madres paralelas"

"El poder del perro"

Mejor fotografía

Ganadora: "Dune"

"El callejón de las almas perdidas"

"El poder del perro"

"La tragedia de Macbeth"

West Side Story

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Dune fue la película más premiada de la noche

Mejores efectos visuales

Ganadora: "Dune"

"Sin tiempo para morir"

Spider-Man: No Way Home ("Spider-Man: Sin camino a casa")

Free Guy

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings ("Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos")

Mejor edición

Ganadora:"Dune"

"No mires arriba"

"El método Williams"

"El poder del perro"

Tick, tick... Boom!

Fuente de la imagen, Google Pie de foto, El editor Joe Walker le dio a Dune el premio a mejor edición

Mejor vestuario

Ganadora: "Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"El callejón de las almas perdidas"

West Side Story

Mejor sonido

Ganadora: Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett

West Side Story - Tod A Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson y Shawn Murphy

No Time to Die - Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey y Mark Taylor

Belfast - Denise Yarde, Simon Chase, James Mather y Niv Adiri

The Power of the Dog - Richard Flynn, Robert Mackenzie y Tara Webb

Mejor diseño de producción

Ganadora:"Dune"

"El callejón de las almas perdidas"

"El poder del perro"

"La tragedia de Macbeth"

West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

Ganadora:"Los ojos de Tammy Faye"

Coming 2 America ("Un príncipe en Nueva York 2")

"Cruella"

"Dune"

La casa Gucci ("La casa Gucci")

Mejor corto de ficción

Ganador:The Long Goodbye

Ala kachuu - Take and run

The Dress

On My Mind

Please Hold

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, Alberto Mielgo, director de The Windshield Wiper ("El limpiaparabrisas")

Mejor corto animado

Ganador: The Windshield Wiper ("El limpiaparabrisas")

Affairs of the Art

"Bestia"

Robin Robin

Boxballet

Mejor corto documental

Ganador:The Queen of Basketball

Audible

Lead me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies