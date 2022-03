Oscar 2022: las claves que explican el repentino éxito de CODA, el pequeño filme independiente que ganó el premio a la mejor película

Estadísticamente, CODA no debería haber sido un fuerte contendiente para ganar el premio a la mejor película en los Oscar.

Acrónimo en inglés de Child of Deaf Adults (hijo de padres sordos) , C ODA cuenta la historia de la hija oyente de una familia sorda, que tiene que equilibrar las demandas de ayudarlos en su vida diaria con sus propias ambiciones de ser cantante.

Buscar al elenco de Coda no fue una tarea sencilla.

Y agregó: "Ha tardado mucho en llegar. Treinta y cinco años he estado esperando para decirle a la gente que hay actores sordos ansiosos por trabajar".

Pero pasar de las primeras etapas de desarrollo hasta convertirse en la ganadora de la mejor película no fue un viaje fácil.

Después de tomar las riendas, la primera persona que Heder eligió fue a Marlee Matlin, quien en 1986 fue la primera actriz sorda en ganar un Oscar por su actuación en " Te amaré en silencio " ("Hijos de un dios menor" en España), y que desde entonces ha aparecido en las series The L Word y "El ala oeste de la Casa Blanca".

"Y le está dando a la gente una aproximación de una cultura . Yo n o sabía nada sobre la cultura de los sordos antes de e star en esta película. Pero también le está enseñando a la gente que no importa el idioma que hables o de dónde seas, el amor es amor".

"No teníamos recursos. Creo que mi esperanza con esta película era 'por favor, que se venda, que alguien la quiera, la distribuya y la saque al mundo. Y, por favor, que pueda hacer otra película'. Esa era mi situación", sostuvo la directora.

En retrospectiva, Heder no tenía de qué preocuparse. COADA tuvo su estreno mundial en el festival virtual de Sundance , debutando con buenas reseñas de los críticos. Rápidamente, Apple l a compró por us$ 25 millones, un récord para el festival pero una ganga considerando todo lo que la cinta ha conseguido.

CODA es una de las películas recientes que tiene en su elenco a personajes sordos, siguiendo la estela de Sound of Metal , Eternals -la película de Marvel que tiene un superhéroe sordo-, y "Un lugar en silencio".

Sin embargo, C ODA no ha recibido el cariño de todos. Liam O'Dell, crítico de cine y, además, sordo, insinuó que a los espectadores se les alimentaba con la narrativa de que las personas sordas "tienen que conformarse con el entorno inaccesible que los rodea para que una persona oyente, Ruby, tenga una sensación real de realización".

Jemina Edwards, quien es parte del grupo "CODA Reino Unido e Irlanda" y cuyos padres son sordos, le dijo al diario Metro: "Nunca iba a ser una película perfecta que resumiera las experiencias de todos porque cada C ODA tiene una experiencia diferente."

"Algunas partes me parecieron un poco incómodas, parecía que estaban dirigidas más a una audiencia oyente que a una audiencia sorda o CODA".

Hay una parte en la que la "voz sorda" de un personaje se describía como fea. "Eso no me sentó bien", concuerda Amy Claridge, miembro de la junta directiva de "CODA Reino Unido e Irlanda."

La última comedia dramática en ganar el premio a la mejor película fue "The Artist" en 2011.

La película tuvo un efecto similar en los votantes de los Oscar, que eligieron a CODA por encima de los favoritos como The Power of the Dog y Belfast.