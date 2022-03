Will Smith en los Oscar 2022: el acalorado debate que generó la bofetada del actor a Chris Rock en la gala de los premios de Hollywood

32 minutos

"Will Smith le debe una gran disculpa a Chris Rock. No hay excusa por lo que hizo . Tiene suerte de que Chris no presente cargos", dijo el director de cine estadounidense Rob Reiner.

Historia de abuso familiar

El periódico británico The Guardian , por ejemplo, se apoya en "Will", la autobiografía de Smith publicada en 2021 en la que el actor detalla los brutales abusos que su padre inflingía a su madre y de los cuales él fue testigo, para establecer un vínculo entre sus vivencias de niño y su conducta actual.

No es la primera vez que Rock se burla de la pareja formada por Will smith y Jada Pinket Smitt.

"Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios y elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una serie sutil de disculpas a mi madre por mi inacción ese día. Por fallarle en el momento. Por no hacerle frente a mi padre, por ser un cobarde", escribió.

Violencia machista

Broma de mal gusto

"Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran US$20 millones por Wild Wild West!", dijo el cómico en aquel momento, en referencia a la comedia que el actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.