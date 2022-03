Los Oscar condenan la bofetada de Will Smith y analizan posibles consecuencias

40 minutos

"Me desperté muy desanimado por lo que hizo Will Smith", dijo una miembro de la academia, que pidió no ser nombrada. "Para mí, se robó el centro de atención. No creo que ese fuera el lugar para ser tan violento. La mayoría de la gente estaba sorprendida. Había niños allí. Era un lugar para celebrar".