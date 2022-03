Escándalo de Will Smith en los Oscar: "Ahora puedo salir sin peluca y la gente no asumirá que tengo cáncer"

38 minutos

Laura Mathias, de 30 años, de Essex, en el sureste de Reino Unido, dijo que esperaba que otras personas calvas pudieran mostrarse orgullosas tras la broma de Chris Rock y la reacción de Will Smith.

"Normalmente me pongo muy ansiosa cuando salgo sin peluca. Pero ahora siento que suficientes personas saben sobre esta condición y no asumirán que tengo cáncer, o alguna otra enfermedad, y me mirarán con lástima".