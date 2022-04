Por qué el placer puede ser clave para perder peso

1 hora

Afortunadamente, cuando investigué la conexión mente-cuerpo para mi libro " The Expectation Effect ", descubrí que hay maneras de cambiar nuestra mentalidad alimentaria.

Como escritor científico, cuando exploré el tema me di cuenta de que la manera en la que pensamos en lo que comemos puede moldear nuestro apetito a través de múltiples vías psicológicas y fisiológicas.

¿Cómo puede ser?

De hecho, la asociación fue tan fuerte que pronto tuvieron más hambre que los participantes que no habían comido ninguna de las dos barras.

Hormonas

Privación

Estos efectos de expectativa no terminan ahí.

Recuerda el placer

Muestran que cuando estamos tratando de perder peso, no debemos olvidar el placer de comer .

Gozátela

La idea es que ya sea que estés comiendo una ensalada o una barra de chocolate, gozarlo te ayudará a controlar el consumo de calorías. Pero seamos claros : no puedes convertir una hoja de lechuga en un festín con el poder de tu mente.

* Este artículo es una adaptación del video de BBC Reel "Why pleasure is key to losing weight"