"El acuerdo con el FMI no es suficiente": la crisis fiscal de Costa Rica y los peligros que enfrentan la democracia y el Estado del bienestar

1 hora

Si bien eran medidas que podrían ayudar, en realidad no eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mucho menos de las finanzas públicas. Obviamente sí ha habido algunos avances, pero el acuerdo con el FMI no es suficiente.

Por eso muchas personas no quieren pagar impuestos. Eso es un sentimiento que creo que es común en muchos de los países de la región centroamericana y latinoamericana, porque al final las personas no ven los beneficios, no ven que el Estado les facilita bienes o servicios públicos de calidad.

Los resultados arrojan que a las personas no les importaría vivir en un régimen no democrático con tal que le resuelvan sus problemas económicos.

Piensan que la democracia no es tan buena porque no hay empleo, no hay buena salud, no hay buena educación.