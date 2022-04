Kevin Lee, el actor británico que interpreta al villano de Occidente en las películas de propaganda china

Conocido como Kaiwen en China, interpretó a un asesino a sueldo en Kung Fu Yoga , de Jackie Chan, y a un monstruo azul en la película de fantasía Super Me .

"Siento que me he convertido en el actor extranjero más buscado en China", dice Lee a la BBC.

Un encuentro casual

En la película Super Me el actor interpreta un monstruo.

Pero no tuvo mucha suerte en la industria cinematográfica asiática hasta un encuentro casual en 2013 con la superestrella de acción Wu Jing, quien desde entonces se ha convertido en sinónimo de películas nacionalistas en China.

"Así que me acerqué a él. Le dije: 'Oye, eres Wu Jing, ¿verdad?' Lo dije en chino", recuerda Lee.

Dos semanas después, fue a una audición. Tuvo problemas al decir sus líneas en chino, pero no importó: Wu le dio el papel.

Películas de 'melodía principal'

"También tengo que respetar lo que esa película significa para los chinos. No es solo una película... Y yo interpreto a un extranjero que esencialmente estaba matando soldados chinos", dice.

"Honestamente, no me importa lo que piense la gente porque es mi negocio, solo soy un actor... No trabajo para el gobierno [chino]", dice Lee.