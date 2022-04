¿Por qué es tan polémico el mundial de Qatar 2022?

Trabajadores extranjeros

El secretario general de Qatar 2022, Hassan Al-Thawadi, dijo a la BBC que "no importa lo que se haga, ya que nada va a compensar la pérdida de vidas"."Pero hemos hecho todo lo posible para poder ofrecer las indemnizaciones pertinentes a las familias, y hemos investigado todas las muertes, para tratar de encontrar la causa de fondo y garantizar que estas tragedias no se produzcan".La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que Qatar no ha contabilizado las muertes súbitas e inesperadas entre los trabajadores. Dice que entre ellas se incluyen los infartos y las insuficiencias respiratorias causadas por la insolación, que se registran como "causas naturales" y no "relacionadas con el trabajo".