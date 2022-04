Will Smith renuncia a la Academia de Hollywood tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar

4 minutos

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar.

El actor Will Smith presentó su renuncia a la Academia de Hollywood, que otorga los premios Oscar, luego de abofetear al comediante Chris Rock durante la ceremonia del domingo, anunció este viernes en un comunicado.

"Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada", escribió el actor en un comunicado publicado por la revista especializada "Variety".Rock estaba presentando uno de los premios de la Academia la noche del domingo cuando en su rutina cómica habló sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien ha lidiado con la alopecia y por ello lucía en la ceremonia un corte de pelo rapado.El comediante bromeó al decir "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", en referencia a GI Jane, la película de 1997 para la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O'Neil, la primera mujer en recibir entrenamiento de los Navy Seal.A continuación, Smith subió al escenario y golpeó en la cara a Rock y le exigió que no hablara de su esposa.Esa misma noche, Smith ganó el premio a mejor actor por su interpretación en el filme King Richard. Más información en breve.