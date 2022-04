Coronavirus: 4 causas que estudian los científicos para explicar el covid de larga duración

20 minutos

Las causas más probables de covid de larga duración

Microcoagulación

Infección persistente

Daño mitocondrial

¿Estamos más cerca de tener tratamientos?

Pero exámenes físicos y mentales recientes no han encontrado mejoría, lo que le deja en un limbo. "No me pueden dar de alta, pero actualmente no tienen nada más que ofrecerme", dice.