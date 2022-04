Coronavirus: 4 causas que estudian los científicos para explicar el covid de larga duración

1 hora

Las causas más probables de covid de larga duración

Microcoagulación

Infección persistente

Daño mitocondrial

¿Estamos más cerca de tener tratamientos?

Pero exámenes físicos y mentales recientes no han encontrado mejoría, lo que le deja en un limbo. "No me pueden dar de alta, pero actualmente no tienen nada más que ofrecerme", dice.