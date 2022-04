La inspiradora historia de la joven neoyorquina que reinventa el mundo de los crucigramas

Anna Shechtman fue una de las mujeres más jóvenes en publicar su propio crucigrama en el periódico The New York Times. Desde entonces, ha continuado en su empeño de hacer que el mundo de los crucigramas sea más diverso, a la vez que lidia con su anorexia.

¿Cómo empezó su afición?

Del papel y lápiz a la digitalización

De pasatiempo a publicar en el New York Times

Entonces, su novio de la universidad, en aquel momento su "más devoto solucionador", envió uno de sus crucigramas a Will Shortz, el renombrado creador de crucigramas y editor del New York Times.

"Shortz estaba realmente entusiasmado, especialmente porque tenía 19 años, y se apuró a imprimir el crucigrana porque me quería entre sus diseñadoras adolescentes. Fue muy claro en que, si hacía las revisiones rápido, sería la mujer más joven en publicar un crucigrama en el New York Times", explica.

"Realmente no fui tan rápida porque lo hacía todo a mano y entonces me convertí en la segunda más joven en publicar para el Times".

Lucha contra la anorexia

"Encontré que era una forma de escapar del cuerpo lo que pasaba cuando escribía esos crucigramas. Me metía en esta especie de espacio virtual de palabras y me daba una especie de subidón compensatorio", explica.

"Lo que más me asustaba no era simplemente aumentar de peso", dice, "sino en realidad no saber quién sería. Tenía pensamientos perversos como...'Bueno, ¿quizás no sea tan inteligente?, o ,¿tal vez no saque tan buenas notas? ¿Tal vez no sea capaz de hacer esta actividad intelectual de nicho que era mi pasatiempo con los crucigramas?'"