El polémico y costoso procedimiento con el que los ricos "inmortalizan" a sus mascotas

Al terminar su jornada, Mendola les dijo a sus colegas que no había necesidad de llevar al animal peludo blanco y marrón a un refugio: él se la llevaría a su casa. "Fue lo mejor que hice en mi vida", dice el hombre de 52 años.

Genéticamente idénticos

Fue 10 años después, en 2016, cuando un veterinario tuvo que darle la mala noticia de que Princesa tenía cáncer. Mendola llamó de inmediato a una empresa con sede en Texas llamada Viagen Pets and Equine, que es la primera y única empresa estadounidense que ofrece clonación comercial de perros y gatos .

Popularidad en alza

La firma cobra US$50.000 por clonar un perro, US$30.000 por un gato y US$85.000 por un caballo.