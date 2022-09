Especial BBC Mundo: la extraordinaria historia de cómo se salvaron de la hoguera miles de libros prohibidos durante los regímenes militares en Chile y Argentina

19 minutos

1. La biblioteca de cemento

"¿Dónde estarán las odas que me regaló Neruda?", se preguntaba el abogado argentino Salomón Guerchunoff.

"Los siete vivimos ese momento. Me acuerdo de la sensación de miedo que nos acompañaba. Metimos todo tipo de libros, de literatura política, sobre Marx, Engels, pero también de César Vallejo, El Principito, el libro de cuentos infantiles 'Un elefante ocupa mucho espacio', de Elsa Bornemann, que también estaba prohibido por la dictadura", recuerda Ana Guerchunoff.

"En 1956, Neruda había decidido pasar unos días en Villa del Totoral, que es una población cercana. Y se quiso organizar un recital, pero estábamos en la dictadura de Aramburu, y no se le facilitó el principal escenario de la ciudad, que era el teatro San Martín. Así que mi papá, junto a otras personas, movieron cielo y tierra para que el poeta se pudiera presentar en otro espacio", relata Luis.

"Y le dedicó uno especialmente a mi papá", anota Ana. "Aunque nosotros no recordábamos haberlo metido en la pared, mi papá tenía la certeza de que ahí estaba".

Los cuatro hermanos recuerdan con precisión milimétrica el día que tuvieron que salir de esa casa: "Al quedarse sola y siendo esposa de un sindicado por el gobierno, mi mamá no pudo sostenerse y se vio obligada a malvender la casa", apunta Ana.

"Tuvimos que llevarnos las cosas en sábanas porque no teníamos plata para la mudanza. Mi papá estaba secuestrado. Fue muy doloroso", señala Beatriz, la hermana mayor.

"Pero él a menudo se acordaba de sus odas de Neruda y no podía evitar referirse a la casa de 'ese señor'", rememora Luis.

"Me preguntó si yo era Ana Guerchunoff, la de la casa de los libros perdidos. Yo me quedé muda, y pensé '¡Claro, los libros de papá!'".

La mujer, que era inquilina de la casa desde hacía un par de años, le contó que en el barrio se había corrido el rumor de que dentro de los muros había libros. "Me dijo que era como un fantasma y que para ella era muy difícil vivir en una casa donde sabía que había una biblioteca metida en la pared".

"Fue de un día para otro que tuvimos que ir con un albañil y romper. No dio tiempo para que llegaran Nora y Beatriz", anota Luis.

Fue un procedimiento simple: el albañil dio dos golpes con el cincel y abrió un hueco en la pared de ladrillos secos. Y ellos vieron el prodigio a través de la perforación. Los libros estaban intactos, legibles, como si los hubieran puesto allí el día anterior y no 30 años antes.

"Estábamos aturdidos, no solo por el estado de los libros, sino por todo el peso emocional que tenían, porque los libros son parte de uno. Conservaban parte del olor que tenía la casa cuando vivíamos allí, así que más que pensar en los libros, comenzamos a rememorar todo lo que vivimos esos años", señala Luis.

"Era el cuadernillo. Estaba tal cual yo me lo acordaba, así que se lo quité y le dije 'Nada. Papeles viejos'... y me lo quedé", prosigue Luis.

Nora, la menor, permanece callada. Apenas mira, en silencio, como sus hermanos hacen el relato, pero al final estalla. Pone su cabeza en el hombro de Beatriz para que no se le vean los ojos.

"Sentí que me encontraba de nuevo con esa niña de 9 años que se había muerto un poco cuando tuvimos que salir de esa casa sin libros para llevar".

2. "Me comí 30 páginas"

"Me agarraron", fue lo primero que pensó.

Fue precisamente El Baucha quien le dio las primeras indicaciones una vez se consumó el golpe de Pinochet: esconderse, sobrevivir y si no era posible salvarlas deshacerse de las bibliotecas de sus compañeros lo más pronto posible.

Sin embargo, él no quemó todo. Pese al peligro que representaba, hubo ejemplares que pudo salvar.

La familia, que no tenía ninguna relación con él, hacía parte de la red de personas que apoyaban a los militantes de la izquierda.

"Primero traté de humedecerlo con la saliva, pero fue muy difícil, porque eran 30 hojas", relata. "Me costó porque además no quería hacer ningún ruido".

Costa recuerda que todo eso pasaba con los militares ahí al lado. Él intentando hacer desaparecer el documento y ellos buscando libros por el cuarto. "No me acuerdo cuánto me tardé, pero finalmente logré tragarme todo".