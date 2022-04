Gertrude Stein, la escritora que cambió la suerte de Picasso y otros grandes artistas del siglo XX

No era la primera vez que seguía los pasos de su hermano.

Cézanne, Renoir y Gauguin

En esa época, las obras maestras modernas eran vendidas por comerciantes que parecían más movidos por la pasión que las ganancias, como Ambroise Vollard, cuya galería era un "lugar increíble" con lienzos "apilados unos encima de otros" -escribió 'Alicie'-, o Sagot, un ex payaso de circo que vendía Picassos.

Vollard solía decir con aprobación que los Stein eran sus únicos clientes que coleccionaban pinturas " no porque fueran ricos, sino a pesar de que no lo eran ".

"Femme au chapeau" (Mujer con sombrero) de Henri Matisse -ahora en el San Francisco Museum of Modern Art en California- les costó 500 francos (unos US$100 de hoy) .

"La gente se reía a carcajadas ante la imagen y la arañaba. Gertrude Stein no podía entender por qué; la imagen le parecía perfectamente natural ", escribió 'Alice'.

Refiriéndose a la colección, el crítico de arte Henry McBride, uno de los más influyentes promotores del arte moderno de su tiempo, escribió que "en proporción a su tamaño y calidad... [es] casi la más potente de todas las que he oído hablar en la historia".

En su primera obra importante, "Three Lives", construyó sus personajes con oraciones usando palabras de la misma manera deliberada, repetitiva y en bloque con la que Cézanne empleaba pequeños planos de color para representar la masa en un lienzo bidimensional.

Donde los Stein se podían ver obras como el controvertido "Desnudo Azul" (1907) de Matisse, muy criticado porque no se podía identificar la raza de la mujer.

No abandonó a Picasso cuando el pintor se adentró en un territorio cada vez más aventurero y muchos de sus patrocinadores se negaron a seguirlo, algo que el artista apreció profundamente.

Uno de los que no concordaba con esa visión era su hermano Leo, a quien tampoco le gustaba lo que Gertrude escribía.

Solo una vez, poco después del final de la Primera Guerra Mundial, Gertrude vio a Leo en París, mientras ella y Alice pasaban en su Ford. Él se quitó el sombrero y ella hizo una reverencia en respuesta, pero no se detuvo.

Guerras

Eso no impidió que criticara su trabajo. "Hay mucha descripción... y no especialmente buena. Empieza de nuevo y concéntrate", asegura haberle dicho Gertrude de su primera novela.

Furia

El libro logró irritar a prácticamente todos los representados en él. Hemingway en particular se enfureció al leer que había aprendido a escribir mientras editaba el manuscrito de "The Making of America" de Gertrude. Y aún más por ser descrito como "yellow" [cobarde].