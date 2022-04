El increíble hallazgo del "primer fósil de dinosaurio vinculado al asteroide que causó su extinción"

Pero no es solo su exquisita condición lo que llama la atención, sino también lo que estos especímenes antiguos pueden representar.

Evidencia en peces

Exploración en Tanis

La existencia de Tanis, y las afirmaciones que se hacen sobre este lugar, las hizo públicas por primera vez la revista The New Yorker en 2019, lo que causó furor en ese momento.

" Es un Thescelosaurus . Es de un grupo del que no teníamos ningún registro previo de cómo se veía su piel, y muestra de manera muy concluyente que estos animales eran muy escamosos, como los lagartos. No tenían plumas como sus contemporáneos carnívoros", dijo.

"Parece un animal al que simplemente le arrancaron la pata muy rápido. No hay evidencia de enfermedad en la pata, no hay patologías obvias, no hay rastro de que la pata haya sido tironeada, como marcas de mordeduras o partes de ella que hayan desaparecido", afirmó.