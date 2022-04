Qué son los criobancos y cuál es el mayor de América Latina

Pero hay un gran problema. Muchas plantas esenciales para el sustento de la humanidad y la supervivencia de ecosistemas no no pueden ser conservadas en estos bancos de semillas tradicionales .

Yemas y semillas: qué plantas se guardan en criobancos

El científico señaló que hay tres casos de plantas que requieren criopreservación por no ser aptas para bancos de semillas tradicionales.

1- El primer caso es el de cultivos que simplemente no se propagan por semillas , como la papa y el banano.

Las papas no se propagan por semillas, sino que se usa una pequeña parte de la planta para producir clones.

2- El segundo caso de plantas que requieren criobancos es el de plantas que sí producen semillas, pero éstas son "recalcitrantes", como se llama a las que no toleran ser desecadas con métodos usuales .

3- El tercer caso de plantas que requieren criopreservación es el de cultivos como el café, los cítricos o la papaya, así como el de muchas orquídeas, cuyas semillas no son recalcitrantes y sí pueden secarse por debajo del 20% de contenido de agua. Pero al ser almacenadas a 20 grados bajo cero tienen problemas de longevidad y se deterioran muy rápido.

"El 50% de los árboles de la Amazonia"

"Pero en el caso de especies silvestres hay muy pocas iniciativas, prácticamente no hay nada y es donde deberíamos poner más el foco".

Otros casos de semillas recalcitrantes, señaló el científico, son el cacao y árboles como los robles, que tienen una gran importancia económica en España por producir no solo corcho sino las bellotas que alimentan a los cerdos para el jamón ibérico.

Cerca de la mitad de los árboles de selvas húmedas tropicales, como la Amazonia, producen semillas recalcitrantes que no pueden ser guardadas en bancos de semillas convencionales.

Una caja fuerte para el planeta en Lima

"Son parientes silvestres de la papas cultivadas que generalmente producen tubérculos muy pequeños o incluso no producen tubérculos".

Generalmente no son aptos para el consumo humano, señaló Vollmer, pero son muy valiosas porque tienen genes de resistencia al frío, el estrés hídrico, la salinidad y enfermedades.

La mayor parte de las variedades en el CIP no son guardadas en el criobanco sino en el gran banco de germoplasma "in vitro", es decir, en miles de pequeños tubos de ensayo que contienen cada uno una plantita o plántula.

"Podríamos decir que esta conservación in vitro es la conservación a mediano plazo, pero tiene la desventaja de que hay que continuamente renovar este material porque envejece. Renovar significa que se corta el tallo en segmentos, conteniendo cada segemento 1-3 yemas. Cuando se introducen estos segmentos en un nuevo tubo con medio de cultivo estéril, crece de una de estas yemas otra planta joven".

Además de no requerir la renovación de las plántulas de papa cada dos o tres años, o en el caso del camote, cada seis a doce meses, el criobanco ofrece "realmente una conservación a largo plazo, de cientos de años o más. Teóricamente no hay limitaciones de tiempo de conservación ".

Bebés en potencia: ¿cómo se hace en la práctica la criopreservación?

"Las semillas son pequeños bebés en potencia". (Pablo Gómez Barreiro / Wild Plants for a Sustainable Future: 110 Multipurpose Species © Board of Trustees RBG Kew)

El hielo es el gran enemigo

"Como no podemos desecarla, la semilla va a contener agua. Y si la congelamos, esa agua forma hielo y el hielo rompe los tejidos y mata la semilla ", explicó Ballesteros.

"La otra forma de vitrificar es que en lugar de congelar lentamente al principio, se congela todo el tejido muy muy rápido de manera que el agua dentro de ese tejido no cristalice sino que se solidifique formando un vidrio".

Dani Ballesteros haciendo criopreservación en Kew Gardens: "Si una especie desaparece no la vamos a volver a tener nunca, a no ser que tengamos estos criobancos para poder reinstaurarlas".

Los criobancos en América Latina

La criopreservación fue usada primero para óvulos o semen de animales y pasó a usarse con plantas en los años 80, pero los criobancos botánicos aún no están extendidos.

Para Vollmer, "si ya se cuenta con un laboratorio in vitro, estimaría que con US$ 20.000 se puede implementar un programa de criopreservación a escala muy pequeña (incluyendo tanques, insumos, químicos, etc.)".