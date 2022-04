Pink Floyd lanza una nueva canción 28 años después para protestar contra la guerra en Ucrania

1 hora

La canción Hey Hey, Rise Up! ("¡Oye, oye, levántate!") reúne a David Gilmour y Nick Mason junto al bajista Guy Pratt y Nitin Sawhney en los teclados.

Roger Waters no participó en la nueva grabación. Dejó la banda en 1985 y desde entonces solo ha actuado ocasionalmente con ellos.

"Una hermosa canción"

Frente a la cámara, Khlyvnyuk cantó la canción The Red Viburnum In The Meadow, cuya letra de protesta fue escrita durante la Primera Guerra Mundial. Los versos se han convertido en un grito de guerra en Ucrania durante las últimas seis semanas.