Athos, Porthos y Aramis (y D'Artagnan): quiénes fueron los verdaderos Tres Mosqueteros

1 hora

Los verdaderos mosqueteros

La verdadera rivalidad con Richelieu

El verdadero D'Artagnan

El verdadero Athos

El verdadero Porthos

El verdadero Aramis

Más que inseparables, emparentados

* Josephine Wilkinson es una historiadora con un interés particular en la Francia del siglo XVII. Sus libros incluyen "Louis XIV: The Real King of Versailles" (2019) y "The Man in the Iron Mask: The Truth about Europe's Most Famous Prisoner" (2021)