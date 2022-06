Jubileo de Platino: la década en la que Reino Unido fue una república en lugar de una monarquía

1 hora

Un rey que pierde la cabeza

"Hubo una crisis constitucional. Carlos I buscó hacerse más fuerte, al estilo de los monarcas absolutistas de Francia y España, pero en un momento en el que estaba en una posición débil: no tenía suficiente dinero. Él dependía del ingreso de los terratenientes, cuyas rentas no se estaban incrementando. Además, la inflación aumentaba rápidamente porque había una creciente burocracia a la que pagar.

"La Corona dependía del Parlamento para recaudar fondos y cuando éste no accedió a ello, el monarca intentó subir los impuestos sin contar con el Parlamento, lo que produjo una crisis constitucional ", explica Worden.

Para asegurarse de que el procedimiento transcurra según sus objetivos, el ejército -liderado por Oliver Cromwell- se encarga de purgar al Parlamento, evitando por la fuerza que aquellos de sus miembros que no estuvieran de acuerdo con el juicio y condena del monarca pudieran participar en el proceso.

De reino a mancomunidad

"Esencialmente era lo que conoceríamos ahora como una república. Había un Consejo de Estado, electo por los miembros del Parlamento, que ejercía el poder ejecutivo con una jefatura rotatoria. La colección de palacios reales fue puesta a la venta, con excepción de unos pocos que fueron conservados para el Consejo de Estado, y el pueblo de Inglaterra fue declarado como el poder soberano", dice a BBC Mundo la historiadora Anna Keay, autora del recién publicado libro The Restless Republic: Britain without a Crown (La república inquieta: Gran Bretaña sin corona ).

"Hubo muchos cambios en la forma en la que la gente vivía su vida. Así, por ejemplo, las bodas ya no se realizaban en iglesias, pues se convirtieron en actos seculares. Y cualquiera que hubiera luchado de parte de Carlos I durante la guerra civil tenía prohibido participar en el gobierno del país", señala.

"Es como si Cromwell hubiera medio restaurado la monarquía. Él no es llamado rey. Sus poderes están circunscritos, pero es una suerte de retorno al mandato de un solo gobernante con parlamentos que son convocados de forma regular y que tienen sus poderes constitucionales garantizados. Él no usa corona, pero quiere tener el poder de un rey. Quiere ser capaz de ejercitar el poder y lograr que sus políticas se apliquen. Pero también le preocupa ser acusado de usurpador", comenta Worden.

"Es un periodo de gran debate y no hay gobierno que realmente pueda controlar la libertad de expresión. Hay una gran expansión de las publicaciones impresas: panfletos, libros, periódicos. Es una suerte de experimento extraordinario en teología, con grupos religiosos discutiendo unos con otros y hay un gran debate sobre el principio de la libertad de conciencia", explica Worden.

Richard Cromwell sucedió a su padre como Lord Protector, pero no pudo conservar el poder por mucho tiempo.

Cromwell fallece en 1658 y, en su lugar, su hijo Richard es nombrado como nuevo Lord Protector, pero este no logra conservar el poder y poco tiempo después se reinstaura la monarquía.

Una revolución que nadie quería

Al analizar este período en el que Reino Unido no tuvo monarquía, los historiadores coinciden en señalar que uno de los elementos que llevaron a su fracaso era el hecho de que, desde el principio, nadie había tenido la intención de implantar una república y que esta, de alguna manera, se instauró por accidente.

"Ellos (quienes derrocaron y enjuiciaron a Carlos I) querían castigar al rey, pero ellos no eran republicanos en el sentido actual. Ellos no creían que la monarquía fuera mala. En principio, lo que querían era tener monarcas buenos que estuvieran controlados por la ley y no actuaran de forma arbitraria", afirma Worden.