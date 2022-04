Elon Musk ofrece de manera sorpresiva comprar Twitter por una suma millonaria

1 hora

Musk añadió que, en caso de no aceptarse su oferta, "necesitaría reconsiderar" su posición como accionista.

En sus mensajes, Musk aseguró no "estar jugando un partido de ida y vuelta" e insistió que a los accionistas les "encantaría el alto precio " que estaba ofreciendo por la compañía.

"Sin embargo, desde mi inversión me he dado cuenta que la compañía no hará prosperar ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada. Twitter tiene un extraordinario potencial. Lo voy a desbloquear", añadió.