"Cuando volví a trabajar, me rehuían. Nadie quiere hablar de bebés muertos": el tabú al que se enfrentan los padres que pierden a un hijo

1 hora

Porque hubo un tiempo en que ella tomó decisiones sin saber, en mitad del dolor. O donde tuvo que escuchar cosas como "mejor así, que el cuerpo desecha lo que no sirve".

Pero "lo que no sirve" era Matías, su hijo, el que fue alumbrado, muerto, por cesárea.

Un "No encuentro los latidos" desató la de Ileana.

La tormenta de Ileana

En el caso de Ileana, sintió que algo no iba bien en la semana 38. El médico le confirmó la peor noticia.

Padilla, que se ha formado en pérdidas perinatales y cómo atravesar mejor este duelo, ratifica esto. "Es duro hacer un parto vaginal de un bebé que está sin vida, pero es lo mejor para la recuperación física de la mamá y , de cara a un siguiente embarazo , la cesárea no es lo ideal". Siempre, puntualiza, todo debe ceñirse a las circunstancias específicas del momento.

También recalca el beneficio psicológico: "El proceso (del parto) te pone en órbita de lo que está pasando. Es duro, pero te ubica en la realidad . La cesárea es un modo rápido de zanjar el tema, pero no ayuda al duelo".

A Ileana no le contaron esto. Y ella quería terminar con todo ya, estar sedada.

"Quiero que me saquen este bebé muerto de mi ser", dijo.

Tampoco se despidió de él, estaba en shock. "No recibí a mi hijo. Habría sido mejor despedirme de él", lamenta. Hoy cuestiona que en la clínica no le insistieran para verlo.

Cuando, días después, cayó en cuenta de todo lo que había pasado, tuvo ataques de pánico: "Pensé que me iba a volver loca del dolor".

Un protocolo necesario

Von Hovelin habla también del "derecho al acompañamiento, que existe en Chile, pero cuando a una madre le toca parir a una guagua (bebé) que ya está fallecida, muchas veces no se da".

Padilla y Von Hovelin coinciden en que las madres que han sufrido una pérdida no deberían compartir espacio con otras gestantes, con mamás que estén con sus bebés o "cerca de un paritorio, donde oigan a niños llorar".

Un duelo tabú

"Cuando regresé al trabajo nadie me decía nada. Todo el mundo me huía como si yo fuera la muerte. La gente espera que lo metas debajo de la alfombra ", recuerda Ileana.

"Puede que alguien encuentre consuelo en esto. Yo no", sostiene.

El duelo perinatal "es desautorizado, desconocido y tabú. La sociedad lo silencia y no permite la libre expresión de emociones a los dolientes ", apunta la psicóloga Czaplick.

Von Hovelin señala que como "el hijo no existió en la mente de los demás, lo consideran un duelo de segundo orden". Y, además, " se tapa con la esperanza del futuro , la idea de que puede que vengan nuevos hijos o que se piense en los que hay por cuidar. Esto genera culpa en los padres y más frecuentemente en la madre".

Aunque al principio Ileana no era capaz de hacer nada que le exigiera un mínimo de concentración, poco a poco empezó a escribir sus pequeños logros diarios -"Hoy he pintado un mandala", "Hoy he leído una página de un libro sobre duelo"-.