"Viven en una burbuja": el impacto de la llegada de "extranjeros covid" en CDMX

1 hora

El caminar hoy por la Roma y la Condesa es muy diferente a lo que era hace no mucho.

"Víctimas de su propio éxito"

"Y no solamente es que habiten nuevas personas, sino que comienza a haber comercio dirigido a ellos ", explica Pérez. "Tienen restaurantes, galerías y otras cosas que atraen a estas personas".

Crisis de vivienda

El precio promedio de venta de un apartamento en la zona no es menor a 6 millones de pesos (US$300.000), mientras que en el resto de la capital es de alrededor de 2,6 millones (US$130.000).

Laura Zazueta, presidenta de la Ampicdmx, afirma que no hay una crisis de vivienda en la zona, pues hay muchos espacios disponibles , a pesar de que "los precios están muchas veces fuera de mercado".

"Hay mucha gente que no les urge tanto la colocación de sus rentas o ventas y esperan a que alguien pague sus precios. Y lo consiguen aunque tarden un poco más", le explica a BBC Mundo.

Para ella, la crisis no es por falta de disponibilidad de vivienda, sino por lo inaccesible que es para la mayoría .

"Se construye para el mercado, pero no para la necesidad de la gente. La vivienda ahí está, pero nadie puede pagarla", dice al poner como ejemplo un edificio frente al suyo que tiene meses vacío.

"A la hora que encareces el costo del suelo también encareces el costo de las tintorerías, ferreterías, zapaterías, etcétera., y estamos llegando a un grado de que ya no hay comercios locales por la especulación del suelo", le dice a BBC Mundo.

"Vecinos de la colonia ayer se estaban quejando de que no aguantan el ruido . La gente que vivía al lado se fue porque ya no pudo aguantar el escándalo de cinco antros (clubes nocturnos) alrededor".

"Extranjeros covid"

"Estaba con unas amigas, salimos a comer, a los museos y dijimos 'guau, esta ciudad es deliciosa, es barata' . Y se siente una paz que yo no tenía en San Francisco", cuenta en una videollamada.

"Cuando puedes encontrar otros lugares donde la vida mejora, te quieres quedar. Y gente ha venido a México a redescubrirlo . Mucha gente no pensaba en Ciudad de México, sino en destinos de vacaciones. Pero la pandemia trajo un cambio de mentalidad".

"Son gente de San Francisco, Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Es gente que amaba esas ciudades en tiempos normales, pero durante la pandemia ya no había nada que hacer y se volvieron tan caras. No puedes vivir igual que antes", explica.

"Viven en una burbuja"

"Me parece que el tema no va por la xenofobia. Pero la realidad es que son élites con capitales, que vienen a desplazarte, porque tú no puedes pagar para conservar un sitio", dice Delgadillo.