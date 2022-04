Netflix: as razões por trás da primeira queda de assinantes em 10 anos

Após a notícia, as ações da empresa caíram 25%, resultando em uma perda de US$ 30 bilhões em valor de mercado.

Ação contra o compartilhamento de senha

O chefe da empresa, Reed Hastings, chegou a dizer no passado que essa prática é "algo com o qual você precisa aprender a conviver", acrescentando que muito disso é "legítimo" entre os membros da família.

Imelda Staunton será a próxima rainha Elizabeth 2ª na quinta temporada do The Crown

Êxodo de assinantes

Paolo Pescatore, analista da PP Foresight, disse que a perda de assinantes foi uma "verificação da realidade" para a Netflix, que está tentando equilibrar a retenção de usuários com o crescimento do lucro.

A América do Norte, em particular, "está agora inundada com muitos serviços em busca de poucos dólares", acrescentou.

Invasão da Ucrânia

A empresa aumentou os preços de todos os seus planos nos EUA, com um plano básico aumentando de US$ 9 para US$ 10 por mês e um padrão de US$ 14 para US$ 15,50.