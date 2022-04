"Tememos el cuerpo de una mujer y sus secretos": cómo el aborto está dejando de de ser un tema silencioso en el cine

"Quería leer sobre el tema, y me lo recomendaron".

"Fue especial para mí encontrar ese libro, porque tuve un aborto por razones médicas y no sabía qué era realmente un aborto clandestino: la violencia, la complejidad y la soledad que implica".

"Estaba hipnotizada por la historia de este personaje tan valiente y todo lo que quería hacer con su vida. Pero me enfureció la realidad del aborto ilegal. Las mujeres ni siquiera pueden imaginar cómo era entonces", agrega la periodista y directora francesa.

"Es un libro especial, pero es el único de Annie en el que los periodistas no habían reparado realmente. El aborto ha sido un tema silencioso de alguna manera. Creo que hay miedo: tememos el cuerpo de una mujer y sus secretos ".

Colectivo Jane

Pero este año el aborto no es un tema silencioso en el cine. Además de Happening, el film titulado "Call Jane" de la directora Phyllis Nagy se proyectó en los Festivales de Cine de Sundance y Berlín.

También se realizó un documental sobre el mismo grupo, "The Janes", que estrenará HBO.

Y la semana pasada, Florida redujo el límite de tiempo para un aborto de 24 a 15 semanas , lo que, según su gobernador, "defenderá a quienes no pueden defenderse".

" No quiero que ninguna mujer muera, pero creo que es inevitable. Que nos enteremos o no es otra cosa ", advirtió Nagy.

Activista

Hablando en el lanzamiento de la película en Sundance en enero, Weaver, quien interpreta a una activista en el Jane Collective, recordó que era una mujer joven cuando se aprobó el histórico caso judicial Roe vs Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos.

"Habiendo vivido ese tiempo, créeme, no queremos volver a eso. Sin embargo, es posible que personalmente no estés de acuerdo conmigo, y esa es tu elección".

En 2020, otra película aclamada por la crítica, "Never Rarely Sometimes Always", "Nunca rara vez a veces siempre", de Eliza Hittman, exploró la soledad y la vulnerabilidad de una adolescente que se dirigía a la ciudad de Nueva York en la década de 1970 para intentar abortar.