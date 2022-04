Johnny Depp y Amber Heard: 5 preguntas básicas para entender su batalla legal

1 hora

1. ¿Cómo comenzó todo?

Depp y Heard comenzaron a salir a comienzos de 2012 , después de que se conocieran unos años antes en el set de filmación de la película "The Rum Diary" (Los diarios del ron en España y Diario de un seductor en América Latina).

Pero luego, en diciembre de 2018 , Heard escribió un artículo de opinión en el periódico T he Washington Post, describiendo su experiencia como una "figura pública que representa el abuso doméstico ".

En la pieza, Heard no mencionó a su exmarido ni a ningún otro presunto perpetrador por su nombre.

3. ¿Por qué el juicio es en Virginia?

"No es raro que un demandante elija el foro", explica Ryan Baker, abogado de Los Ángeles que ha representado a clientes en casos de difamación. "Pero eso no explica por qué eligieron Virginia en lugar de California".