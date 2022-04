Johnny Depp y Amber Heard | "Quieres mi sangre, tómala": los explosivos testimonios y conversaciones escuchados en el juicio que los enfrenta

El juicio gira en torno a una demanda por US$50 millones que Depp presentó contra Heard por un artículo que ella escribió para el diario The Washington Post en el que narraba el presunto abuso doméstico que sufrió a manos de él.

"Sí, soy una víctima de abuso doméstico"

"¿Le has tenido tanta furia a alguien que simplemente pierdes el juicio?"

Ella contestó: "¿Le has tenido tanta furia a alguien que simplemente pierdes el juicio?".

King la miró "incrédulo" y le dijo que "no".

"Una adolescente consentida"

"¡Quememos (a la bruja)"

Aunque el actor se mostró "avergonzado" del lenguaje que había utilizado en los mensajes de texto, señaló que "no pretendía que fueran realidad".

"Quieres mi sangre, tómala"

La acusó de haberle quitado todo (con su acusación de violencia doméstica). Explicó que había llevado una navaja que sacó, diciéndole a ella: "Me lo has quitado todo. Quieres mi sangre, tómala".

Aclaró que no era una amenaza hacia Heard, sino que se refería a "derramar su propia sangre" que, según el actor, era lo único que ella no tenía. "Estaba acabado, realmente había llegado a mi fin".

Heces en la cama

Dijo que en ese momento quería poner fin a su matrimonio y quería aprovechar que su mujer no estaba en casa para recoger sus pertenencias, pero su jefe de seguridad le dijo que no lo hiciera y le mostró una fotografía.

"Me mostró una fotografía en su teléfono de... era una fotografía de nuestra cama, y ​​en mi lado de la cama, había materia fecal humana".

"Entendí por qué no era un buen momento para ir allí. Mi respuesta inicial fue, quiero decir... Me reí. (...) Era tan extraño y grotesco que solo podía reír. Así que no fui allí ese día", declaró el actor.